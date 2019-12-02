Москва, , 06:52 — REGNUM Торжественная церемония запуска газопровода «Сила Сибири» пройдет с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Главы государств 2 августа запустят поставки российского газа в КНР в режиме телемоста, сообщает пресс-служба Кремля.

Строительство газопровода «Сила Сибири», протяженность которого составила 2200 километров, стартовало в сентябре 2014 года и, согласно планам, должно было закончится 20 декабря. По последним данным, запуск «восточного» маршрута запланирован на 2 декабря.

Договор с Китаем на поставки природного газа подписан на 30-летний срок и предполагает ежегодную отправку Китайской национальной нефтегазовой корпорации 38 млрд кубометров топлива.

К настоящему моменту завершено строительство первого участка газопровода.