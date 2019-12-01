Гавана, , 10:20 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель проверил выполнение национальной продовольственной программы, одного из приоритетов развития экономики острова. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В ходе встречи с президентом заместитель министра пищевой промышленности Яноски Кальдерин заверил, что будет реанимировано производство молока, в первую очередь за счёт модернизации и замены холодильного оборудования.

При этом Кальдерин признал, что в отрасли сохраняются такие проблемы, как недостаточный уровень производства молочной продукции и устаревшее оборудование.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Густаво Родригес отчитался, что программа по производству риса выполняется успешно. Рис на Кубе производится на 14 предприятиях.