Москва, , 19:19 — REGNUM Контрактные обязательства компании «Газпром» по поставкам газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» на ближайшие три года составляют 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год, заявил 29 ноября журналистам РИА Новости менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

По его словам, контрактные обязательства — это минимальные объёмы поставок в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно, так как речь идёт о первых опытах эксплуатации нового газопровода.

«Сегодня мы можем говорить только о контрактных цифрах объемов поставок газа в Китай, потому что для нас следующий год будет первым опытом. Мы берем минимальные контрактные обязательства от 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год — это имеется в виду 2020, 2021 и 2022 год соответственно — это 85% от этих объемов», — цитирует Зотова РИА Новости.

Зотов отметил, что о фактических объёмах поставок можно будет говорить по итогам первого года использования газопровода «Сила Сибири».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин 2 декабря могут посредством телемоста дать старт церемонии открытия газопровода «Сила Сибири».

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