Аддис-Абеба, , 17:15 — REGNUM Организация Сотрудничество по развитию Германии (GIZ) запустила в Эфиопии третью фазу проектов «Энергетическое развитие» (EnDev) и «Энергетические решения для устранения внутренних перемещений» (ESDS). Третий этап EnDev продлится до декабря 2022 года с дополнительными 9,4 млн евро финансовой помощи, а сам новый этап будет сосредоточен на поддержке энергетического сектора Эфиопии и развитии финансовых систем в энергетике. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

В частности, поддержка организации Эфиопии будет направлена на развитие и расширение рынка современных технологий и услуг в области возобновляемых источников энергии, а также решений в области энергоэффективности.

Государственный министр по водоснабжению, ирригации и энергетике Эфиопии Фрехыйуот Уольдеханна отметила, что «доступ к «чистому» и качественному электричеству, а также к чистой питьевой воде, экономичному приготовлению пищи и отоплению — важнейшие факторы для поддержания быстрого экономического роста Эфиопии, который страна наблюдала в течение многих лет, тем самым вытащив миллионы людей из нищеты».

Заместитель главы миссии посольства Германии в Эфиопии Матиас Шауэр подчеркнул, что «EnDev вносит изменения не только на национальном, но и на международном уровне». Он добавил, что это способствует достижению целей устойчивой энергетики для всех граждан и достижению государством целей в области устойчивого развития ООН.

Шауэр отметил, что в последние годы Эфиопия предприняла несколько инициатив по обеспечению населения надежной и «зеленой» электроэнергией, сообщив тем не менее, что «электрификация все еще составляет лишь около 40% страны, что означает, что многое еще предстоит сделать».