Москва, , 16:45 — REGNUM РФ всё активнее выступает в качестве поставщика сырья и полуфабрикатов вместо того, чтобы самой производить конечную продукцию, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что газопровод «Сила Сибири» готов к началу поставок газа в Китай.

«Во-первых, мы дополняем цепочки стоимости в глобальной производственной сети, которые создаёт Китай. Но ещё более долгосрочное негативное последствие такой стратегии заключается в том, что мировой рынок выступает как альтернатива развитию сети газоснабжения нашего собственного населения, — сказал Дзарасов. — То есть российские поставщики газа стараются вовсю расширить свои международные обязательства, и, конечно, это делается в ущерб снабжению газом нашего собственного населения и производства».

При этом Дзарасов подчеркнул, что если в РФ начнётся долгожданный экономический рост, то есть риск того, что страна столкнётся с дефицитом газа на внутреннем рынке, а отказываться от выполнения международных обязательств будет нельзя, так как будут подписаны долгосрочные контракты. В этом, по мнению Дзарасова, ярко проявляется полупериферийный характер российской экономики и то положение, которое она заняла на мировом рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что восточный маршрут газопровода «Сила Сибири» является крупным стратегическим проектом российско-китайского энергетического сотрудничества. Также отметим, что договор о закупке российского газа по «восточному» маршруту газопровода «Сила Сибири» между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) был подписан в мае 2014 года. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Начало поставок запланировано на 1 декабря 2019

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