Москва, 29 ноября 2019, 16:34 — REGNUM Газопровод «Сила Сибири» позволит не только поставлять «голубое топливо» в Китай, но и повысить степень переработки сырья и получить за счёт этого большую долю добавленной стоимости, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Иными словами, как подчеркнул экономист, предполагается несколько повысить степень переработки сырья и получить за счёт этого большую долю добавленной стоимости.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, что газопровод «Сила Сибири» готов к началу поставок газа в Китай.
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