Москва, , 16:34 — REGNUM Газопровод «Сила Сибири» позволит не только поставлять «голубое топливо» в Китай, но и повысить степень переработки сырья и получить за счёт этого большую долю добавленной стоимости, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом заявил 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Выгода, которую извлечёт Россия от эксплуатации газопровода «Сила Сибири», состоит в том, что мы диверсифицируем свои выходы на мировой рынок и снижаем зависимость от одного западного рынка потребителей газа, — сказал экономист. — При этом ещё одно положительное обстоятельство заключается в том, что этот газопровод предполагается использовать не только для поставок сырого газа в Китай, но и для того, чтобы развернуть на Дальнем Востоке некоторое производство полуфабрикатов нефтехимии и металлургии, которые будут опять-таки поставляться в Китай».

Иными словами, как подчеркнул экономист, предполагается несколько повысить степень переработки сырья и получить за счёт этого большую долю добавленной стоимости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, что газопровод «Сила Сибири» готов к началу поставок газа в Китай.

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