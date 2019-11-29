Москва, , 16:04 — REGNUM Рынок энергоносителей, как и рынки других активов, ждет возвращения американских инвесторов, 28 ноября тметивших День Благодарения. Праздник остался позади, а в отношениях между США и Китаем вновь пробежала кошка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«На фоне этой неопределенности в торговой сфере нефтяной рынок не торопится покорять новые локальные пики, в то же время ввиду предстоящего 5 декабря саммита ОПЕК+ в Вене сохраняется позитивный настрой. Все снижения к поддержке в $63,50 по сорту Brent выкупаются, но после выхода выше $64,00 давление покупателей ослабевает.

Так было 27 и 27 ноября когда рынок смог «переварить» не самый благоприятный отчет отмМинэнерго США, который не оправдал прогнозы первого за последние пять недель сокращения коммерческих запасов сырой нефти и зафиксировал очередной рекорд добычи в 12,9 млн. баррелей в сутки. Ситуация может повториться и 29 ноября, при условии отсутствия явного негатива вокруг переговоров китайцев с американцами.

Что касается саммита ОПЕК+, то здесь вся интрига, похоже, начинает сводиться к срокам продления срока текущих ограничений по добыче в 1,2 млн. баррелей после I кв. 2020 года. Предложение министра Омана продлить до конца года едва ли получит широкой поддержки.

Так, российские нефтяные компании вообще выступают против дальнейшего участия в соглашении, а министр энергетики Александр Новак ранее сомневался в прогнозах МЭА о формировании излишков нефти в 1 млн баррелей из-за дальнейшего роста добычи сланцевой нефти.

Поэтому борьба в дискуссиях развернется между вариантами продления на три и шесть месяцев, что сделает поддержку нефтяного рынка более гибкой и пойдет рынку на пользу. Так в случае реализации прогнозов МЭА можно будет всегда обсудить увеличение объема ограничений, на что очевидно пока готовы лишь в Саудовской Аравии и ОАЭ», — считает эксперт.

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