Москва, , 16:00 — REGNUM Аукцион, проведённый Минфином 27 ноября по размещению ОФЗ продемонстрировал спад. Так, впервые за длительный период объём предложения превысил спрос, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«Такой пониженный интерес инвесторов означает отток капитала из рисковых активов. Возможно такая незаинтересованность вызвана тем, что глава Федрезерва, Джером Пауэлл дал понять, что ключевая ставка США останется стабильной на длительный срок. И российский инвестиционный климат отреагировал снижением.

Доля нерезидентов в ОФЗ составила 32%, для рубля это немалый риск, так как в случае волнения во внешней политики, бегство в стабильные валюты принесёт рублю только ослабление.

Американцы приняли акт о поддержке прав человека в Гонконге, и отмена дальнейших торговых переговоров может произойти внезапно, прикрывшись несоблюдением прав и свобод гонконгцев со стороны Китая.

Несмотря на то, что на рубль начинается давление, 2 декабря он будет торговаться в диапазоне 64.10−65, его поддержат налоговые выплаты по НДПИ», — пояснила эксперт.

Читайте также: Рубль предпринимает попытки укрепления