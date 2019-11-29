Сеул, , 15:58 — REGNUM Южнокорейская компания Hankook Tire & Technology примет участие в международной выставке автомобилей и тюнинга Essen Motor Show, которая пройдет в Германии с 29 ноября по 8 декабря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, южнокорейская компания представит на мероприятии линейку шин, включая Ventus S1 Evo 3, выпущенных в 2019 году и признанных европейским автомобильным журналом Auto Bild.

По мимо выставки, Hankook Tire & Technology выступит организатором киберспортивного мероприятия в Nürburgring e-Sports Lounge, а также спонсором чемпионата Германии среди легковых автомобилей Deutsche Tourenwagen Masters.