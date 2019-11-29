Цхинвал, 29 ноября 2019, 12:23 — REGNUM Вино предприятия «Иронсан» из Южной Осетии есть в продаже в 70 регионах России. По словам главы Госкомитета информации и печати республики Марии Котаевой, винодельческая продукция Южной Осетии пользуется спросом в России. Об этом 29 ноября сообщает информагентство «Рес».

Продукция предприятия «Иронсан» из Южной Осетии
Продукция предприятия «Иронсан» из Южной Осетии

Котаева также рассказала об успешном развитии «молодого» предприятия.

«Производители «Ирон сан» обещают выйти в ближайшее время на выплату налогов в госбюджет. В этом году производители объявили праздник сбора урожая, скупали местный виноград и обработали 70 тонн винограда. Только в этом месяце они выпустили 135 тысяч бутылок вина. Помимо российского рынка, первые партии вина — 1200 бутылок отправили в дьюти-фри Абхазии», — отметила Котаева.

Предприятие посадило виноградники, но также продолжит покупку винограда у местного населения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предприятие «Иронсан» является единственным винодельческим предприятием Южной Осетии и начало свою работу в конце декабря 2018 года. Проект осуществляется на средства российских инвесторов. Сумма капиталовложений составляет уже более 90 миллионов рублей. Первая экспортная партия в Россию в количестве 14 тыс. бутылок была отправлена в начале февраля. В июле предприятие в три раза увеличило экспортную партию вина в Россию.

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