Краснодар, , 10:53 — REGNUM 500 млн рублей планируется направить на освещение автодорог на территории Краснодарского края, деньги будут выделены в рамках национального проекта и региональных программ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 29 ноября.

В 2019 году освещением было оборудовано 76 километров дорог на территории края, на эти цели было выедено 250 млн рублей. В 2020 году освещение должно появиться в 30 населённых пунктах, на 100 километрах автодорог.

«В 2020 году на эти цели денежных средств вдвое больше — это около 500 млн рублей, из них 250 млн рублей — в рамках дорожного нацпроекта», — сообщили в региональном минтранспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года на Кубани планируют оборудовать ограждениями разделительные полосы на 60 км опасных участков трасс.