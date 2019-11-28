Москва, , 22:34 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков в Москве провел ряд рабочих встреч. В частности, он встречался с вице-премьером Ольгой Голодец и первым замглавы Минэкономразвития РФ Михаилом Бабичем. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В частности, с вице-премьером обсуждались вопросы реализации в республике мероприятий в рамках национальных проектов в области культуры, а также в сфере развития физкультуры и спорта.

Во встрече с Михаилом Бабичем принял участие глава правительства республики Владимир Сушков. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Мордовии. В том числе, речь шла о плане инвестиционного развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Мордовия участвует в реализации 56 федеральных программ в рамках 12 национальных проектов.

Ранее глава республики подчеркивал, что в рамках проектной работы определен четкий набор приоритетов. Заявки поданы только на те объекты, от которых есть реальная отдача для людей и экономики, имеются расчеты по их дальнейшему содержанию. Это новые жилые микрорайоны, школы и детские сады, больницы, ФАПы, дома культуры — те объекты, за которые люди голосовали на выборах, о которых они просили в своих наказах и обращениях.