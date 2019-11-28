Вена, , 21:37 — REGNUM Сотрудничество по газу между Россией и Украиной обсуждалось главами министерств энергетики двух стран на встрече в Вене 28 ноября, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

В переговорах, помимо министров энергетики России и Украины Александра Новака и Алексея Оржеля, участвовали глава Газпрома Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев.

Обсуждались на встрече проблемы поставок российского газа на Украину и транзита голубого топлива после Нового года. Москва и Киев договорились усилить работу по решению этих проблем.

Напомним, Москва и Киев пока не договорились о продлении договора по транзиту российского газа через Украину, хотя действующий контракт истекает в этом году.

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