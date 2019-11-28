Нижний Новгород, , 21:28 — REGNUM Нижегородские предприятия — участники национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — по итогам января-октября 2019 года заключили контракта только для нужд атомной промышленности на 18,3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. В реализации мероприятий нацпроекта участвуют 75 нижегородских компаний.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём контрактов почти удвоился с 8,9 млрд рублей. При этом от уровня 2017 года сумма контрактов выросла в шесть раз.

«Чем выше загрузка региональной промышленности, тем больше прибыли у компаний, возможности расширять производство, создавая новые рабочие места», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский форум «Производительность-360», участниками которого стали более 600 представителей большинства регионов России. Никитин отмечал, что регион стал одним из первых, кто включился в реализацию мероприятий проекта, полагая, что рост производительности труда — один из главных вопросов для экономики РФ.