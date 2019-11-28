Санкт-Петербург, , 21:11 — REGNUM Число клиентов, которые обращаются в микрофинансовые организации (МФО) за микрозаймами, с начала 2019 года увеличилось практически на четверть. Об этом заявил замглавы Центробанка Владимир Чистюхин в ходе Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Так, к началу октября 2019 года число клиентов МФО достигло 11 млн человек.

«Это очень большие цифры. Рост составил почти 24% по количеству заемщиков с начала года», — заявил Чистюхин.

По его словам, такие цифры говорят о том, что микрокредиты сегодня становятся более востребованными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк зафиксировал рост числа жалоб на работу МФО почти на 20% за десять месяцев 2019 года.

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