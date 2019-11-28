Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM Число жалоб на работу микрофинансовых организаций (МФО) за 10 месяцев 2019 года увеличилось на 29,8%. Об этом 28 ноября заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка РФ Михаил Мамута в ходе национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Так, по данным Центробанка, общее количество жалоб достигло 23,4 тысяч. В основном граждане жалуются на действия, которые предпринимают МФО в вопросе возврата задолженности, а также на повышение предельного размера начисленных процентов по договору займа.

«В рамках поведенческого надзора на рынке микрофинансирования наиболее часто Банк России сталкивается с нарушениями: взимание МФО платы за дополнительные услуги без согласия заёмщиков», — отметил Мамута в своей презентации.

Центробанк разделяет все жалобы на обоснованные и необоснованные. При этом некоторые жалобы оказываются ложными или «фейковыми». Речь идет о массовых однотипных жалобах, отправленных с одного адреса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк рекомендовал микрофинансовым организациям постепенно переходить на работу онлайн.

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