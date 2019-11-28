Санкт-Петербург, , 19:22 — REGNUM У традиционной товарной биржи скоро может появиться конкурент — так называемые stablecoin — криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или товаров. Об этом 28 ноября заявил первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов в ходе Ежегодного Международного форума Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (БбМТСБ).

«Новые финансы развиваются и у бирж появляются конкуренты», — отметил Швецов.

Он напомнил, что летом Госдума уже приняла закон о краундфандинге, который разрешает выпускать утилитарные токены, причем на биржевые товары.

«Закон о цифровых активах… позволит оборачивать эти утилитарные токены, что породит такое явление, как stablecoin, в том числе привязанные к товарным активам, и этот новый рынок составит реальную конкуренцию биржевому рынку», — заявил Швецов.

Между тем, если товарный рынок будет разделен на несколько торговых площадок, то это может поставить под сомнение обеспечение ликвидности.

«Биржевая торговля и концентрация торговли в одном месте, на одной платформе в какой-то момент дает добавленную стоимость в виде ликвидности. И расчленение товарного рынка на различные биржи на различные торговые площадки, наверное, не очень эффективный способ движения вперед. Поэтому рассчитываем, что даже несмотря на появление токенов, которые могут опосредовать движение товаров между субъектами экономики, не помешают СБбМТСБ достигнуть результатов обеспечения ликвидности торгов», — считает Швецов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в России вступил в силу закон о цифровых правах. В частности, законом закрепляется базовое определение «цифровое право» (юридический аналог термина «токен»), определяется его участие в обороте как объекта гражданских прав.