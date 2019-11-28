Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM Государственная закупка на уборку и содержание улиц Ростова-на-Дону в 2020—2022 годах приостановлена. Жалобу на нарушение закона о закупках и бюджетного законодательства в УФАС пожаловалась компания «ДорАльянс».

По мнению представителя компании, столь дорогостоящая заявка не прошла процедуру публичных слушаний.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость аукциона составляет 6,7 млрд рублей. Указанная в документации сумма выделена из муниципального бюджета Ростова-на-Дону и региональной казны. Особое внимание победитель конкурса должен уделить содержанию ростовских дорог в зимний период и оперативно чистить их от снега.

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