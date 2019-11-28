Варшава, , 12:34 — REGNUM Число людей, живущих в Польше в условиях крайней нищеты, за последний год выросло на 400 тысяч человек, и теперь составляет более двух миллионов человек. Такие цифры приводятся в «Отчёте о бедности 2019» общественной организации «Весна».

"Действуют различные учреждения, которые исследуют бедность в нашей стране. Однако часто данные, показатели и цифры не очень приятны людям», — приводит слова активиста «Весны» Магдалены Лукасик «Польское радио».

Согласно отчёту, из двух миллионов поляков, живущих в условиях крайней бедности, полмиллиона — дети. За последние два года число пенсионеров, живущих в нищете, выросло на 60 тысяч человек.

Организация «Весна» с 2000 года проводит акцию Szlachetna Paczka («Благородная посылка»). Из собранных от жертвователей вещей и продуктов формируются посылки, которые распределяются среди нуждающихся. В 2017 году таких посылок было 20 тысяч, в 2018-м — 16 тысяч.

По сведениям организации, каждый четвёртый из членов семей, получающих посылку в рамках акции, живёт на 8 злотых (около 2 долларов) в день.