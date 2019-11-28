Москва, , 12:27 — REGNUM Большинство крупных российских компаний (77%) готовы к миграции в «облако» (модель онлайн-хранилища данных в интернете). Такие данные представило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ)

Читайте также: Запущен первый в России облачный сервис видеоаналитики

Меньше желающих вести предпринимательскую деятельность в облаке среди компаний малого и среднего бизнеса — 42%. Причём полностью готовы перейти 19% малых предприятий и 8% средних.

Вообще не готовы использовать облачные технологии 3% представителей крупного бизнеса, В среднем и малом бизнесе доля таких компаний составляет 9% и 17% соответственно.

Исследование проведено в ноябре 2019 года с помощью формализованных телефонных и онлайн интервью. Опрошено 582 представителя малого, среднего и крупного бизнеса в России.

Как сообщало ИА REGNUM, российская компания Ivideon начала предоставлять услуги облачного видеонаблюдения и видеоаналитики.

Читайте также: Microsoft начала тестировать игровой облачный сервис Project xCloud