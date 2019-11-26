Хабаровск, , 07:37 — REGNUM Для вывода крупнейшего на Дальнем Востоке электросталеплавильного завода «Амурсталь» из кризиса, в котором он оказался после обысков в офисах компаний группы Торэкс, правительство Хабаровского края создаёт залоговый фонд. Он необходим для того, чтобы власти региона могли выступить поручителями перед банками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Правительство Хабаровского края не может дать финансовые гарантии банкам, это лимитировано соглашением с федеральным Минфином. Но сейчас мы готовим документы по созданию залогового фонда. Документы сейчас находятся на согласовании в прокуратуре. Через некоторое время край сможет предоставлять залог в качестве дополнительного обеспечения. В фонд войдут объекты и имущество, которые сейчас находятся в краевой собственности. Общая стоимость имущества составляет более 130 млрд рублей», — сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Хабаровского края Юрий Золочевский.

Как сообщало ИА REGNUM, после обысков в офисах предприятий группы Торэкс, основным активом которой является завод «Амурсталь», кредитующие банки остановили финансирование. Этому способствовал и арест одного из учредителей и поручителей по кредитам Николая Мистрюкова — давнего делового партнёра семьи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Правительство края заявило о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать оценку действиям силовиков. Заводу «Амурсталь», как уверяет его руководство, грозит полная остановка, что приведёт к необратимым последствиям. Власти Хабаровского края также заявили о возможности рейдерского захвата «Амурстали».