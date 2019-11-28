Москва, , 09:34 — REGNUM У предпринимателей в России нет чувства безопасности, нет уверенности в том, что они, развив свое дело, однажды не лишатся его, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Сергей Демин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который посетовал на то, что бизнес в России боится наращивать прибыль.

«То, что говорит Орешкин, о том, что предприниматели боятся увеличивать свои доходы и прибыль это все абсолютная ерунда, — сказал Демин. — Тут некая подмена понятий. Весь смысл бизнеса больше зарабатывать. Но заработанное не надо отбирать. Предприниматели боятся вкладывать деньги в производительность труда. Для того, чтобы она поднялась нужно новое оборудование покупать, инвестировать. Инвестиции могут быть как свои собственные или они могут привлеченные под определенные проценты. А с покупательским платежеспособным спросом у нас очень плохо. Кроме того, бизнес не спешит вкладывать свои средства, так как боится государственного катка. И не важно — много ты заработал или мало. Если надо будет забрать, то заберут. Нет чувства безопасности. Нет уверенности что, развив свое предприятие, ты будешь защищен от нападок контролирующих органов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее выступая на Международном форуме производительности Орешкин заявил, что российские представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях.

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