Абакан, , 07:08 — REGNUM Прожиточный минимум пенсионера на 2020 год в Хакасии увеличится до 8975 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве труда и социальной защиты, в регионе принят соответствующий закон.

Прожиточный минимум — это минимальный уровень дохода, рассчитываемый на основе потребительской корзины.

Напомним, ранее прожиточный минимум для пенсионеров в Хакасии равнялся 8908 рублям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области сократили прожиточный минимум.