Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM Прожиточный уровень в Ростовской области за третий квартал сократился на 3% для всех групп населения. Об этом сообщается в докладе Ростовстата, передаёт ИА REGNUM.

Так, величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения составила 10 тыс. 351 рубль, для трудоспособного населения — 11 тыс. 33 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 337 рублей, для детей — 10 тыс. 752 рубля.

«По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума уменьшилась в среднем на 3%. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума стала ниже на 3%, для пенсионеров — на 3,1%, для детей — на 3,1%», — говорится в докладе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области снижен прожиточный минимум