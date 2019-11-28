Биробиджан, , 06:40 — REGNUM Депутаты городской думы Биробиджана приняли решение обратиться в Заксобрание области с инициативой о возвращении городу статуса столицы Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предложение, поступившее от фракции КПРФ, было поддержано большинством голосов. Как официальный административный центр региона Биробиджан не представлен с октября 2017 года, в результате чего лишился дополнительных «столичных» преференций в размере порядка 35−40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания Приморья присвоили городу Владивостоку статус столицы региона, что, по их мнению, позволит привлечь в город дополнительные инвестиции.