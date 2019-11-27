Владивосток, , 05:17 — REGNUM Спустя почти год после указа президента РФ Владимира Путина о наделении Владивостока статусом столицы ДФО, депутаты Законодательного собрания приняли законопроект о наделении Владивостока статусом столицы Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На внеочередном заседании 27 ноября депутаты сразу в трёх чтениях приняли закон об административном центре Приморского края. Таким образом, Владивосток с 1 января 2020 года станет официально столицей Приморского края.

Как пояснили депутатам, новая столица получит на выполнение столичных функций около 300 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.