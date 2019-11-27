Копенгаген, , 22:42 — REGNUM Партии оппозиционного «синего блока» Дании «Венстре», «Консерваторы», «Либеральный Альянс» и Датская народная партия потребовали от правительства продлить налоговое послабление на электромобили в 2021 году. Оппозиция рассчитывает на поддержку со стороны проправительственных партий.

«Продавцы электрокаров уже сейчас начинают планировать свои будущие закупки, именно поэтому очень важно не провоцировать повышение цен на них», — заявил представитель партии «Венстре» по вопросам климата Томас Даниельсен. В настоящее время владельцы электрокаров не платят пошлину в том случае, если машина стоит меньше 59 тысяч долларов. Несмотря на то, что партии «красного блока» также выступали за сохранение налогового послабления до выработки долгосрочного решения, правительство до настоящего момента не высказывало желания продлить отсрочку в уплате пошлины. Именно поэтому «Венстре» надеется на поддержку проправительственных партий, с помощью которых можно будет собрать большинство. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

«Мы знаем, что проправительственные партии — так же, как и мы — хотят сохранить послабление, поэтому вместе мы можем вынудить правительство пойти на такой шаг», — добавил политик. По подсчетам партий, эта инициатива обойдется государству в 47−54 млн долларов.