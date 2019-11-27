* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:29 — REGNUM 26 ноября официальные лица государственного афганского органа, регулирующего функционирование телекоммуникационных сетей на территории страны, заявили, что действия движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других группировок нанесли огромный ущерб телекоммуникационным сетям страны.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, за последние восемь месяцев боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других группировок уничтожили свыше 220 телекоммуникационных вышек на территории Афганистана.

Согласно вышеупомянутому заявлению, вследствие действий движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) телекоммуникационные компании, действующие на территории Афганистана, будут вынуждены восстановить уничтоженные вышки и понести суммарные потери от 33 до 50 миллионов долларов США.

По словам официальных лиц государственного афганского органа, регулирующего функционирование телекоммуникационных сетей на территории страны, из-за действий террористических группировок охват территории Афганистана телекоммуникационными сетями сократился примерно на 30%. Многие районы оказались лишены доступа к этим сетям, пока вышки не будут восстановлены.