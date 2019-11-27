Киев, , 19:58 — REGNUM Гарантированная цена на газ для населения Украины до конца нынешнего отопительного сезона составит 6,96 грн за кубометр с НДС, но без тарифов на транспортировку до домохозяйства.

Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее сегодня Гончарук сообщил, что правительство приняло некое решение, которое «гарантированно защитит украинцев от всех негативных проявлений и последствий колебаний цены на газ этой зимой».

Как решили в правительстве, каждый потребитель на Украине, граждане и предприятия теплокоммунэнерго, с 1 января до 1 мая 2020 года, автоматически становятся участниками правительственной программы.

Гончарук подчеркнул, что программа добровольная, потребитель в любой момент сможет из нее выйти и платить за газ по действующей рыночной цене.

Премьер не стал объяснять, как посчитана цена именно 6,96 грн за кубометр газа, но подчеркнул, что это самая низкая цена топлива для отопительного сезона за последние два года.

ИА REGNUM напоминает, что НАК «Нафтогаз Украины"в ноябре увеличит цену на природный газ для населения на 14,7% (на 626,24 гривен) по сравнению с ценой октября. Цена составила 4,899 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, но без учета НДС и стоимости транспортировки, что сильно дешевле «гарантированной» стоимости от правительства.

Вместе с тем, в Киеве подсчитали, что рыночнаяцена на газв случае отсутствия транзита с 1 января 2020 года может увеличиться в 1,8 раза.