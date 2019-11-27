Киев, , 19:22 — REGNUM Разговоры о возможном резком подорожании газа из-за того, что с 1 января 2020 года прекращается действие транзитного контракта с Россией, являются «спекуляциями», заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге сегодня, 27 ноября.

Гончарук отметил, что переговоры по новому транзитному контракту еще продолжаются, поэтому делать какие-то выводы рано, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем он заявил, что правительство приняло некое решение, которое «гарантированно защитит украинцев от всех негативных проявлений и последствий колебаний цены на газ этой зимой».

Гончарук заверил, что в этом вопросе у кабмина есть полное взаимопонимание с компанией «Нафтогаз Украины».

Премьер не объяснил, о каком именно решении идет речь и как будет работать механизм защиты.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель анонсировал введение «страховой» стоимости газа, объявив это важным шагом для того, чтобы «сбалансировать» стоимость топлива для населения Украины.

Многие эксперты и население критически восприняли эту инициативу, поскольку «страховая» цена может оказаться больше актуальной, и тогда население окажется в проигрыше.