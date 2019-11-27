Москва, , 19:42 — REGNUM О возможности полного запрета движения грузовиков по Московской кольцевой автомобильной дороге в 2021 г. заявил помощник российского президента Игорь Левитин, пишет 27 ноября «Коммерсантъ».

Такой вариант, как отметил Левитин, возможен после завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Левитин «Когда её введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД».

Напомним, в настоящий момент движение грузовых автомобилей по МКАД разрешено с 22:00 до 6:00 мск. Для движения фур по МКАД в оставшееся время требуется спецразрешение.

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