Москва, , 17:35 — REGNUM Импорт винодельческой продукции в РФ достигает 60%, и закон о господдержке виноделия и виноградарства должен обеспечить замещение этой продукции отечественным вином. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас где-то порядка более 60% рынка сегодня винных продуктов формируется за счет экспорта. Более 60%. Представьте себе, какие возможности есть у наших российских виноделов… Совершенно очевидно, что мы представлены не более 40 процентами своей продукции, российской. Наша задача, конечно, этот рынок заместить», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Так, по его словам, сегодня в РФ есть несколько регионов, на территории которых есть все необходимые климатические условия для выращивания собственного винограда.

«Речь идет в первую очередь о Краснодарском крае, Республике Крым, Севастополе, Волгоградской области, Ростовской и Астраханской областях, Дагестане. Это всё территории, которые могут выращивать наш российский виноград, и наши российские виноделы могут производить продукцию», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин не исключил, что закон о виноградарстве и виноделии может быть принят до конца 2019 года.

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