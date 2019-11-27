Москва, , 17:05 — REGNUM Принятие закона о поощрении и защите инвестиций и капиталовложений даст бизнесу уверенность в стабильных правилах ведения предпринимательской деятельности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о пакете законопроектов, направленных на введения двух инвестиционных режимов в РФ, а также об условиях господдержки инвестиций и неизменности условий ведения бизнеса. Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива предлагает масштабные изменения, в связи с чем спикер Госдумы ранее уже называл документ новым «инвестиционным кодексом».

«Задача (этого законопроекта) совершенно очевидна — защитить инвестиции, поддержать капиталовложения, поощрить их, вот, в чем смысл закона. Сегодня мы должны вселить уверенность в бизнес, что если только они реализуют свой проект в регионе в рамках страны… будет максимальная прозрачность. А для этого надо, чтобы все эти правила воспринимались сторонами», — заявил Володин телеканалу «Россия 24».

По его словам, инвесторы должны быть уверены в том, что создаваемые условия гарантируют ему поддержку.

«И при этом если вдруг он окажется в ситуации, которая от него независима, государство будет помогать ему: где-то компенсировать дополнительные издержки по этому проекту, но при этом налоговые условия сохраняются на протяжении всего времени не только реализации проектов, но и дальше, когда проект будет запущен», — отметил Володин.

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