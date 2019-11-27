Москва, 27 ноября 2019, 16:37 — REGNUM Потребительский спрос в России задушен, констатировал экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ число потенциальных банкротов достигло более 1 млн человек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, число физлиц, подпадающих под действие закона о банкротстве, выросло до 1,03 млн человек.
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