Москва, , 16:37 — REGNUM Потребительский спрос в России задушен, констатировал экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ число потенциальных банкротов достигло более 1 млн человек.

«Эпоха, когда кредит поддерживал потребительский спрос, подошла к концу, — сказал Жуковский. — Если мы посмотрим на темпы роста экономики, то увидим, что они не ускорились, а упали. Экономика стала ещё сильнее задыхаться. Темпы роста розничного товарооборота упали к сентябрю месяцу до 0,7%. Люди набрали займов, и львиная доля новых кредитов идёт на погашение старых, а не на расширение потребления. Потребительский спрос в РФ задушен. У людей банально нет денег, и они покупают всё меньше товаров и услуг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, число физлиц, подпадающих под действие закона о банкротстве, выросло до 1,03 млн человек.

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