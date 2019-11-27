Тверь, , 16:04 — REGNUM С предложениями по развитию дорожной инфраструктуры трассы М-11 в Тверской области выступил губернатор Игорь Руденя на совещании в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» 27 ноября. Совещание провёл президент РФ Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Для Тверской области, как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма. В ближайшие годы будут реализованы проекты, на которые оказало существенное влияние наличие трассы М-11, что позволит привлечь более 90 млрд рублей инвестиций и создать в Тверском регионе более 17 тыс. рабочих мест», — отметил в своём выступлении Игорь Руденя.

Глава региона также выступил с предложениями по развитию инфраструктуры трассы М-11. Первое предложение касается строительства третьего участка трассы М-11 — Северного обхода города Твери.

«Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока, 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» — 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», — сказал Игорь Руденя.

В рамках проекта на трассе М-11 планируется обустройство трёх многоуровневых транспортных развязок. Проект по созданию Северного обхода уже получил поддержку Министерства транспорта РФ.

Также Игорь Руденя выступил с предложением создать развязку в районе Вышнего Волочка и региональную хорду между трассами М-11, М-10 и М-9. Это позволит обеспечить транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя более коротким и качественным маршрутом.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» состоялось 27 ноября в Ленинградской области. в церемонии принял участие Владимир Путин. Около 300 километров трассы пролегает через Тверскую область. Общая протяжённость новой дороги составляет 669 километров, объем вложений в ее строительство — 550 млрд рублей.

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