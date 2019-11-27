Москва, , 15:33 — REGNUM Мысль председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко снизить налоги для малого и среднего бизнеса с тем, чтобы сделать деловой инвестиционный климат более комфортным и привлекательным, не новая. К идее облегчить жизнь малому и среднему бизнесу власти разного уровня возвращаются с завидной периодичностью, но пока никакого существенного прогресса в этом направлении так и не нарисовалось, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Локальный опыт того же Санкт-Петербурга, показывает, что снижение налогов для небольшого формата бизнеса на местном уровне обеспечивает не только устойчивую динамику его развития, но и довольно быстрый выход из тени.

На самом деле, это именно то, что нужно сделать в общероссийском варианте, но интересы казны и государства в России всегда «старше» логики и здравого смысла.

В российских реалиях доля МСБ внутри экономики составляет около 23%. Первые цифры на этот счет появились за 2017 год, ранее Росстат не имел механизмов соответствующей оценки.

При этом в развитых экономиках вклад МСБ оказывается не меньше 50%. Для Германии это значение составляет 53%, для Нидерландов — 63%, для Великобритании — около 52%.

Очевидно, что без налоговых преференций и ослабления контрольного режима за МСБ прогресса и расширения доли небольшого бизнеса в экономике не случится. А надо бы», — считает эксперт.

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