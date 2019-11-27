Аддис-Абеба, , 15:12 — REGNUM Министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу заявил, что Китай получит большую экономическую выгоду благодаря укреплению своих отношений с Эфиопией, которая является воротами на постоянно развивающийся африканский континент. Министр иностранных дел Геду сделал такое заявление на встрече с послом Китая в Эфиопии Тан Цзянем, где стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Согласно заявлению министерства, обе стороны провели переговоры по вопросам торговли, инвестиций, туризма и экономической политики. Во время встречи министр Геду подчеркнул, что дипломатические отношения между Эфиопией и Китаем имеют давние и стратегические отношения. Отметив, что многие китайские инвесторы уже вложили значительные средства в Эфиопию, Геду выразил надежду, что благоприятная деловая среда в Эфиопии также поможет экспоненциально увеличить число китайских инвесторов в экономику страны.

Посол Тан Цзянь, отметив, что китайские инвесторы стремятся участвовать в различных инвестиционных проектах в Эфиопии, подчеркнул, что приложит большие усилия, чтобы увеличить китайское участие в Эфиопии. Посол также заверил, что Китай продолжит оказывать поддержку инфраструктурным проектам Entoto и Unity Park. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы побудить китайских туристов регулярно посещать Эфиопию.