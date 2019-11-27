Екатеринбург, , 06:43 — REGNUM В Уральском федеральном округе продолжает снижаться инфляция. В октябре 2019 года годовая инфляция составила 3,5% против 3,8% в сентябре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка России.

На цены повлиял хороший урожай, а также укрепление рубля, отметили в уральском подразделении Центробанка.

Уровень цен в северных регионах Урала традиционно высокий, а темпы их роста — низкие. Так в Югре уровень годовой инфляции составил 2,5%, на Ямале — 0,7%, в Тюменской области — 2,5%. Тем временем годовая инфляция в Челябинской области составила 3,3%, в Курганской — 4,3%, в Свердловской — 4,4%.

«Это обусловлено эффектом выравнивания цен между потребительскими рынками регионов Уральского федерального округа», — отметили в Уральском отделении Центробанка.

В целом по России в октябре Центробанк снизил прогноз годовой инфляции до 3,2 — 3,7%.

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