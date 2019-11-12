Владивосток, , 08:35 — REGNUM В Приморье сложилась парадоксальная ситуация — на официальном уровне нигде не закреплено, какой город является столицей региона, депутаты намерены исправить эту проблему, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дума города готовит соответствующие предложения для краевых депутатов, законопроект о статусе Владивостока будет рассмотрен 14 ноября. Приобретение официального статуса, как полагают эксперты, позволит придать городу более убедительные инвестиционные перспективы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин распорядился перевести полпредство ДФО из Хабаровска во Владивосток.