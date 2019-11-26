Нижний Новгород, , 22:58 — REGNUM Спикер гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин настаивает на принятии положения, которое регламентирует компенсацию расходов депутатов за перелеты бизнес-классом из бюджета города. На заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению он лично представил доработанный проект документа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

По его словам, после поправок был уточнен механизм компенсации. Теперь предлагается возмещать расходы только на перелет бизнес-классом, который длился более шести часов. Та же схема распространится только на длительные поездки в поезде — дольше 24 часов. Он добавил, что депутатам компенсируется проживание в гостинице, но только в одноместном номере, оплата визы (в случае если это зарубежная командировка, а у депутата нет визы) и регистрационный взнос участника мероприятия. Кроме того, депутатам, работающим на постоянной основе, возмещаются суточные расходы.

Также Барыкин предложил публиковать отчеты и документы о поездках депутатов в открытом доступе, как это делает Государственная дума. Подготовлен второй вариант компенсации затрат на рабочие поездки депутатов с формулировкой «по фактическим расходам при наличии документов, подтверждающих эти расходы». Проект направлен в прокуратуру и главе Нижнего Новгорода.

Барыкин недоумевает по поводу общественной активности в вопросе компенсации расходов депутатов.

«Еще ни один миллион нижегородских рублей не был окружен таким вниманием и заботой общественности», — отметил спикер, считая это небольшой суммой.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначальный проект положения о компенсации командировочных расходов гордума приняла 23 октября. В число подлежащих возмещению трат вошли железнодорожные билеты в вагоне класса «СВ» и авиаперелёты по тарифу бизнес-класса. Кроме того, планируется возмещать расходы по найму жилья, но стоимость его должна соответствовать цене однокомнатного номера, расходы на оформление въездной визы, а в случае участия в мероприятиях будут компенсироваться регистрационные взносы. Депутаты, работающие на постоянной основе, будут получать еще 700 рублей в день в качестве суточных. Сумма расходов всех депутатов, подлежащая компенсации, не должна превышать 1 млн рублей в год. Однако решение депутатов вызвало резко негативную реакцию общественности.

Позднее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов решил наложить вето на принятый проект положения. По мнению Панова, решение депутатов «не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города».

Про нижегородских депутатов пошутил Иван Ургант в ежедневной вечерней телепрограмме.