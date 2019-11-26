Москва, , 19:45 — REGNUM В ближайшее время откроется демотест по специализации «Наука» для участников конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». На прохождение этого этапа у участников есть двое суток — 3 и 4 декабря. Тест будет состоять из 40 вопросов, на решение каждого выделено по 50 секунд. На что обратить внимание при прохождении теста «Наука», а также какие задания ждут участников — на эти и другие вопросы ответили на пресс-брифинге соорганизаторы теста, эксперты Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Напомним, 4 октября 2019 года президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

"Перед составлением теста для специализации «Наука» мы задались вопросом — какими качествами должен обладать Лидер Науки? С экспертами из ведущих научных организаций решили сначала составить портрет современного Лидера Науки — выделили ряд компетенций, в том числе и специфических для научной сферы, таких как: умение коммуницировать, выстраивать кооперации с российскими и зарубежными научными группами, использовать существующие инструменты поддержки, коммерциализировать научные знания и т.д. Таким образом, вместе с коллегами из ведущих научных и образовательных организаций, а также при участии Министерства науки и высшего образования России, фондов поддержки научно-технической деятельности, АНО «Цифровая экономика», проектного офиса НТИ мы сформировали вопросы для этого комплексного специализированного теста, позволяющего оценить, насколько участник конкурса ориентируется в сегодняшнем состоянии развития науки в стране», — рассказал председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

Всего на участие в конкурсе «Лидеры России» по специализации «Наука» пришло 22 272 заявки. По окончанию дистанционного этапа тестирования к очным испытаниям будут допущены 300 человек.

«Основные направления проверки в тесте — это знание научно-технических трендов, мер поддержки, национальных проектов. Без этого никуда! От Лидера Науки помимо непосредственного занятия наукой теперь требуется выполненение множества организационных функций. В связи с этим, особое внимание в тестах будет уделено знанию Стратегии научно-технологического развития РФ, определяющей основные тренды развития российской науки. Молодые ученые ее, безусловно, должны знать, потому что один из основных принципов Стратегии — это наука для людей, то есть наука, которая необходима нашему населению. Соответственно, ученый должен акцентировать свои научные исследования, в первую очередь, на потребности, которые формулирует государство. Они заложены в национальных проектах «Наука» и «Образование», основополагающих документах, регламентирующих меры господдержки в направление развития научно-образовательной сферы», — подчеркнул проректор по модернизации и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана Борис Коробец.

Всю информацию о методологии подготовки в рамках конкурса «Лидеры России» к тестам по специализации «Наука» можно узнать на сайте Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

«Отдельный блок вопросов посвящен результатам научно-исследовательской деятельности. Участники должны уметь пользоваться различными базами данных, такими как, Scopus, Web of Science и другими. Кроме того, в ходе теста проверим знания способов подачи патентных заявок, проведения полного цикла патентования исследования, коммерциализации проекта — доведения от научно-исследовательской разработки до стартапов», — отметил лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин.

«Часть вопросов тестов будет посвящена вопросам истории и методологии науки. От нашего участника требуется знание основных концепций истории и философии науки, а также достижений российских ученых и нобелевских лауреатов. Кроме того, будут вопросы, связанные с карьерой молодого ученного и требованиями к защите кандидатских диссертаций, публикаций и т. д», — добавил победитель Президентской программы исследовательских проектов, начальник лаборатории стабилизированных лазерных систем НОЦ «Фотоника и ИК-техника» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Владимир Лазарев.

Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями конкурсанты второго блока дистанционного тестирования получат 12−13 декабря.