Варшава, , 21:49 — REGNUM Утром 26 ноября сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали бывших сотрудников акционерного общества EuRoPol Gaz по делу о невыгодных соглашениях с Россией. Им грозит до 10 лет тюремного заключения. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Как сообщает Национальная прокуратура Польши, задержание было проведено по поручению прокуратуры города Лодзь, которая занимается предварительным расследованием по делу о газовых договорах, заключенных с Российской Федерацией. Задержанные сотрудниками спецслужбы Михал Ш., Здзислав Й. и Мирослав Д. в период с 20 января по 31 декабря 2010 г. входили в состав правления акционерного общества EuRoPol GAZ.

Национальная прокуратура вменяет данным лицам в вину причинение материального ущерба в больших размерах через злоупотребление полномочиями либо неисполнение обязанностей. Сумма ущерба оценивается в 848 млн. злотых (13 903 841 936 руб.)