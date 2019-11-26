Анкара, , 18:34 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции дал ответ на заявления председателя Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу насчёт передачи права на использование танкового завода. Он заявил: «Он не разбирается в вопросе. Что он говорит? 20 млрд долларов. Он не знает цифр, что такое доллар. Поверьте, не знает, что такое деньги. Несмотря на то, что мы многократно говорили уже, что танковый завод не продан, он повторяет это снова и снова».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Танковый завод в Арифийе не продан, право на его использование на 25 лет было передано компании ВМС, которая функционирует при участии турецкого и катарского капитала. Здесь нет никакой продажи. Здесь будет осуществляться ремонт и техническое обслуживание наших имеющихся танков, а, если понадобится, то и серийное производство новых с нуля. Запомните это, уважаемый Кемаль».

Турецкий лидер добавил: «Наряду с этим, в контракте есть условие. Тот, кто арендует, получает право, должен вложить 50 млн долларов. Потому что все станки внутри и так далее нуждаются в модернизации. Из-за нее этот шаг будет сделан вместе с ВМС».