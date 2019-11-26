Москва, , 17:35 — REGNUM Число заёмщиков в России, которые могут объявить себя банкротами, 1 031 млн, передаёт 26 ноября РБК.

К потенциальным банкротам относятся те, у кого есть банковские долги от полмиллиона рублей и кто дольше трёх месяцев не платят по обязательствам.

По данным Национального бюро кредитных историй на 1 ноября 2019 г., большая часть (65,7%) потенциальных банкротов — это те, кто не может вернуть потребительские ссуды.

12,2% — те, у кого есть обязательства по сразу нескольким разнотипным кредитам. 7,4% — это должники микрофинансовых организаций, 7,2% не могут рассчитаться с автокредитами. 5,2% — у должников по кредитным картам и 2,2% — по ипотеке.

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