Москва, , 16:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком и руководителем компании «Газпром» Алексеем Миллером по вопросам российско-украинских отношений в области энергетики, сообщается 26 ноября на сайте президента РФ.

Владимир Путин, Александр Новак, Алексей Миллер Kremlin.ru

В сообщении отмечено, что энергетические вопросы, связанные с Украиной, обсуждались отдельно.

«Обсуждалась готовность энергетического комплекса страны к работе в зимний период. Отдельно рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики», — указано в тексте сообщения.

Напомним, контракт на транзит и поставку российского газа на украинскую территорию истекает в этом году. Новый контракт до сих пор не заключён, и Еврокомиссия предлагает провести трехсторонние консультации по этому вопросу в начале декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало декабря планируется также и встреча в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский «играет» в политика мирового уровня: о звонке Путину

Читайте развитие сюжета: Путин рассказал о содержании телефонной беседы с Зеленским