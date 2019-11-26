Москва, , 15:47 — REGNUM Депутаты Госдумы берут на себя определенные обязательства за реализацию инвестпроектов, поэтому необходима качественная проработка пакета законопроектов о защите и поощрении инвестиций и капиталовложений. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам совещания в нижней палате парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

«Нам важно, чтобы нормы закона были эффективными, ошибаться нельзя. Закон ожидаемый, и от его принятия многое зависит в вопросах создания комфортной среды для развития бизнеса, защиты капиталовложений», — заявил Володин.

Поэтому, по его словам, необходимо проработать все спорные моменты и учесть замечания бизнеса, экспертов и регионов.

«Хочу еще раз обратить внимание, что мы создаем условия, берем определенные обязательства за реализацию инвестпроектов как на региональном, так и на федеральном уровне, гарантируя эти условия на многие годы вперед», — заявил Володин.

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