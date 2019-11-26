Киев, , 15:29 — REGNUM Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2019 г. составил 81,83 млрд долларов, сообщил 26 ноября украинский минфин.

Ведомство отмечает, что в течение октября 2019 года сумма долга Украины в долларовом эквиваленте сократилась на 1,13 млрд долларов, а вот если считать в гривне — долг вырос на 47,47 млрд грн.

Украинский минфин информирует, что внешний долг составил 59,45% от общей суммы долга или 48,65 млрд долларов, внутренний долг — 40,55% или 33,18 млрд долларов соответственно.

ИА REGNUM напоминает, что согласно украинскому госбюджету-2020, в следующем году объем выплат по госдолгу в следующем году оценивается в 282,1 млрд грн (порядка 11 млрд долларов), кроме того, еще 141,5 млрд грн (5,2 млрд долларов) составит выплата процентов. Главным кредитором Украины является МВФ.

Сегодня, 26 ноября, украинский Нацбанк сообщил, что курс гривны обновил 4-летний максимум.