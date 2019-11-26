Киев, , 12:47 — REGNUM Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так. регулятор установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,05 грн за 1 доллар США.

Согласно данным НБУ, предыдущий четырехлетний максимум был установлен 30 сентября, когда официальный курс гривны к доллару составлял 24,08 грн.

С начала нынешнего года по состоянию на первые дни ноября, согласно официальным данным, гривна укрепилась в общей сложности на 10,4%.

Эксперты заявляют, что во многом определяющим для курса гривны будет решение о сотрудничестве Украины с МВФ. В случае положительного решения Фонда доллар может опуститься ниже психологического уровня в 24 грн.

По прогнозу правительства, средний курс гривны к доллару в 2020 г. составит 27 гривен.

Ранее в Нацбанке Украины объясняли укрепление гривны благоприятной ситуацией на рынках — импортные товары, которые покупает Украина, подешевели, а экспортные подорожали. Кроме того, на Украине этом году рекордный урожай зерновых, хорошие объемы валютной выручки также у металлургии. Новый фактор, который поддерживает курс — это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг.