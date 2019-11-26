Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota за десять месяцев текущего года выпустили на 200 машин меньше, чем за тот же срок годом ранее. Пик сокращения производства пришелся на октябрь. Об этом сообщили ИА REGNUM в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Игрушечный автомобиль

Три автозавода выпустили 307 700 легковых автомобилей, что на 0,1% меньше объема производства в городе за тот же период 2018 года.

«После девяти месяцев роста в этом году петербургский автопром стал показывать отрицательную динамику. На это окончательно повлиял результат октября, когда городские автозаводы выпустили 34 400 автомобилей — на 5% меньше, чем за октябрь прошлого года», — отмечают специалисты агентства.

Как подчеркивают эксперты, спад — отражение состояния спроса на новые автомобили в России.

«За 10 месяцев общий объем продаж петербургских автомобилей в России сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — подсчитали в агентстве.

Эксперты выделили шесть самых продаваемых автомобилей, которые выпускаются в Петербурге и входят в топ-25 машин России. Так, по итогам трех кварталов 2019 года это: Kia Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai.

«Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-октябре составила 23,7% (год назад — 24,6%)», — добавили в «Auto-Dealer-СПб».