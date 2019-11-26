Москва, , 07:35 — REGNUM В Арбитражный суд Московской области поступил иск от АО «Таврический банк», который требует обанкротить бывшего сенатора, экс-акционера и «водочного» бизнесмена Александра Сабадаша, два года назад осуждённого по делу о мошенничестве в банке. Основанием для претензий стали многомиллионные долги перед банком. Банкротный иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к Сабадашу

Банк из Санкт-Петербурга, который на 100% принадлежит московскому АО АКБ «Международный финансовый клуб», обратился с иском 22 ноября 2019 года. Сумма претензий к Александру Сабадашу составляет 177 982 892 рубля.

Напомним, с февраля по июнь 2015 года банк находился под управлением временной администрации в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В том же году также было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в банке, совершённого группой лиц. В октябре 2017 года по данному делу были осуждены бывшие топ-менеджеры банка, в том числе крупный акционер Сабадаш (срок — 8,5 года лишения свободы), который пытался обжаловать приговор, но неудачно. Ущерб банку по уголовному делу составлял почти 190 млн рублей.

С 2003 по 2006 год Александр Сабадаш был сенатором от Ненецкого автономного округа. Миллиардера также называли «водочным королём», так как он владел компаниями, выпускающими многие известные бренды водки.

Экс-сенатор Сабадаш получил срок по делу банка «Таврический»